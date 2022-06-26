«Доктор Таксист». Трейлер на английском языке

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Индийский врач, который иммигрирует в Канаду в надежде начать новую жизнь, становится таксистом из-за бюрократии

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