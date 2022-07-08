«Властелин колец: Кольца власти». Тизер №2 на английском языке

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Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса

«Под напряжением» «Удача» «Параллельные миры». Трейлер №3 «Святитель» «Великий «Юнайтед»» «Взрывная игра» «Первая любовь». Отрывок «Параллельные миры». Трейлер №2