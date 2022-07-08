Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Балканский рубеж»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Властелин колец: Кольца власти». Тизер №2 на английском языке

тизер

8 июля 2022
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса


видео добавил посетитель Тимо
персоны
Роберт АрамайоХуан Антонио БайонаНазанин БониадиМорфидд КларкИсмаэль Круз-Кордова
фильмы
Властелин колец

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   8.07.2022 - 17:39
Эх, какой красивой была киноадаптация из нулевых. Мне кажется "Кольца Власти" не смогут приблизиться к величию оригинальной трилогии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Удача»
«Удача»
Неудачница Сэм вместе с волшебными существами отправляется на поиски Страны Удачи
Деконструкция «Балканский рубеж»

Афиша кино >>

Булки
комедия
Россия, 2022
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram