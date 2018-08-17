«Похитители носков»

ревью

Тесса Томпсон озвучит кокер-спаниеля в киноверсии «Леди и бродяги»

Куда это носки вечно пропадают?

Обзор сериалов

«Черепашки-ниндзя: Восстание» // Панцирь безалаберности

В ревизионистском мультсериале Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль теперь не крутые, а смешные