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«Судзумэ, закрывающая двери». Трейлер №2 с русскими субтитрами

трейлер

19 июля 2022
Девушка отправляется в путешествие, чтобы предотвратить катастрофу. Новая работа одного из самых популярных аниме-режиссеров современности Макото Синкая


видео добавил посетитель You
персоны
Макото Синкай
фильмы
Судзумэ, закрывающая двери

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