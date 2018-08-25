«Остров ненужных людей»

ревью

Скринлайф-комедия Романа Каримова о влиянии алкоголя на дружбу и личную жизнь

Когда создать семью - твоё задание.

По вине плёнки с загадочным фильмом умирают и исчезают люди.

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Корея - там тоже хорошо: Пак Чхан Уку - 55 лет

Экстрим, торты, перфекцеонизм и история Южной Кореи в фильмографии самого известного режиссера из этой страны