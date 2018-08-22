Новости кино
Актриса воплотит в своей новой режиссёрской работе идентичных сестёр-близнецов Эстер и Паулину Фридман.
Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссёрское кресло освободилось из-за творческих разногласий постановщика с продюсерами серии и Дэниэлом Крэйгом
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Фестивальная колонка
Мнение редакции Кино-театр.ру. Не во всем совпадает с мнением жюри
Лайфстайл
Режиссер театра пригрозила, что сломает актрисе карьеру
Лайфстайл
Актер скончался 24 июля на 40-м году жизни
Ролики фильмов
Как стать учителем с синдромом Туретта.
Ролики фильмов
Когда вес не имеет значения.
Ролики фильмов
Девушка вливается в семью подруги и пытается занять её место.
Интервью
Генеральный директор телеканала «ЧЕ!» о мужском и женском, «Сильном кино», выходе в офлайн, нативной рекламе и планах на будущее
Фестивальная колонка
Чем запомнится XXVI выборгский кинофестиваль
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