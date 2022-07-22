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«LEGO Звёздные войны: Летние каникулы». Трейлер на английском языке

трейлер

22 июля 2022
Роуз, Рей, Финн, По и Чубакка отправляются в отпуск после победы над Императором Палпатином


видео добавил посетитель Тамара Борисовна
персоны
Иветт Николь БраунЭнтони Дэниелс
фильмы
LEGO Звёздные войны: Летние каникулы

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   22.07.2022 - 13:23
В детстве обожал эту серию игр! Помню с другом на одном экране играли в далёком 2005ом году. Рад, что серия жива и развивается. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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