«LEGO Звёздные войны: Летние каникулы». Трейлер на английском языке

трейлер

Роуз, Рей, Финн, По и Чубакка отправляются в отпуск после победы над Императором Палпатином

«Женская доля». Трейлер №3 «Новенькие» «Быстрее пули». Тизер №2 на английском языке «Кумир». Тизер на английском языке «Дом Дракона» «Женская доля». Трейлер №2 «Хэллоуин заканчивается». Трейлер на английском языке «Женская доля»