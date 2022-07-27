«Я есть Грут». Трейлер на английском языке

трейлер

Малыш Грут отправляется в приключения по Галактике с новыми и необычными персонажами

«Пёс-самурай и город кошек». Отрывок «Бедный олигарх». Отрывок «Кукла. Последнее проклятие». Отрывок №2 «Экспресс» «Дылды-3». Тизер №2 «Кайна в великом снежном море». Трейлер на японском языке «Певица на всю голову». Отрывок «Звёздный путь: Пикар». 3 сезон. Тизер на английском языке