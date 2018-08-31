«Челночницы»

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Алек Болдуин отказался от съемок в «Джокере»

Режиссерское кресло ленты, съемки которой стартуют в ноябре, занял Сэм Харгрейв.

Братья Руссо подготовили сценарий для нового триллера Netflix с Крисом Хемсвортом

Александр Гордон стал лучшим режиссером в российской программе фестиваля «Восток-Запад»

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