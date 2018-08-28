Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Русалки»

Трейлер

28 августа 2018
Пётр Фёдоров и Иева Андреевайте окунаются в страшные тайны маленького городка.

размер: 24.45 Mb     просмотров: 502     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Денис1977
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Иева АндреевайтеМихаил ГоревойЕвгения ДмитриеваДарья МорозПётр Фёдоров
фильмы
Русалки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Афиша кино >>

Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью