«12 футов глубины». Трейлер на английском языке

трейлер

Две сестры купаются в бассейне, внезапно включается автоматическое покрытие из оргстекла. Сёстры не могут выбраться самостоятельно, а впереди долгие выходные, и бассейн откроется нескоро

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