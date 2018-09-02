МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Клуб школа»
«Клуб школа»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Трейлер
2 сентября 2018
История о том, как одаренный парень попадает в обычную школу.
размер:
17.42 Mb
просмотров:
867
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Наталья1982
Поделитесь с друзьями!
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Джуди Грир
,
Грэйс Парк
,
Расселл Питерс (II)
фильмы
Клуб Школа
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
1 сентября
«Замуж после всех»
Эльвира Болгова
не может выйти замуж из-за странного заклятья.
1 сентября
«Пять минут тишины. Возвращение»
Роман Курцын
, не жалея себя, спасает жизни других людей.
1 сентября
«Храброе сердце. Заговор в королевстве»
Неуклюжий ржавый робот спасает родное королевство.
1 сентября
«Домашний арест»
Сериал
Семена Слепакова
о жизни пойманного на взятке чиновника.
Афиша кино >>
Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
все фильмы в прокате >>
ревью
Новости кино
Мэтт Смит исполнит ключевую роль в девятом эпизоде «Звездных войн»
Джей Джей Абрамс
уже приступил к работе над лентой в Великобритании.
Новости кино
Имельда Стонтон присоединилась к касту полнометражной версии «Аббатства Даунтон»
Режиссерское кресло картины занял
Майкл Энглер
.
Ролики фильмов
«Клуб школа»
История о том, как одаренный парень попадает в обычную школу.
Новости кино
Universal выпустит киноадаптацию «Кошек» 20 декабря 2019 года
Том Хупер
перенесет легендарный мюзикл на экраны.
Ролики фильмов
«Замуж после всех»
Эльвира Болгова
не может выйти замуж из-за странного заклятья.
Ролики фильмов
«Пять минут тишины. Возвращение»
Роман Курцын
, не жалея себя, спасает жизни других людей.
Ролики фильмов
«Храброе сердце. Заговор в королевстве»
Неуклюжий ржавый робот спасает родное королевство.
Лайфстайл
Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере его дебютного фильма
Венецианский кинофестиваль
Лайфстайл
Марина Александрова показала подросших детей
Актриса приняла участие в «Галафесте»
Главная тема
Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября
Выбор редакции
Кино-театр.ру
Главная тема
20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего
Что можно посмотреть в кино с сентября по ноябрь
1 комментарий
Рецензии на фильмы
«Как женить холостяка»: Я лучше съем перед загсом свой паспорт
Киану Ривз
и
Вайнона Райдер
говорят без остановки
2 комментария
обсуждение >>