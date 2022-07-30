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«Блондинка». Трейлер №2 на английском языке

трейлер

30 июля 2022
Ана де Армас в фильме, исследующем сложную жизнь голливудской иконы Мэрилин Монро


видео добавил посетитель Barbara
персоны
Ана де АрмасЭдриан БроудиЭндрю ДоминикБобби КаннавалеДжулианна Николсон
фильмы
Блондинка

обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   30.07.2022 - 11:25
У Мериллин Монро, на самом деле, была очень трудная жизнь, хоть и на публике она всегда была улыбающейся и счастливой, по крайней мере, такой она хотела казаться всем окружающим ее людям.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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