«Адаптация»

Ролики фильмов
Кто выиграет в искусно разыгранной партии, где победа дороже любых бриллиантов?
Новости кино
Режиссерское кресло занял создатель восьмого эпизода
«Звездных войн» Райан Джонсон.
Новости кино
В программе – ленты-лауреаты российского смотра «Окно в Европу».
Новости кино
Актер получил главную роль в экранизации фэнтези Анджея Сапковского от Netflix.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актриса стала гостьей программы «Судьба человека»
Лайфстайл
Режиссеру понадобилось 110 миллионов рублей
Ролики фильмов
Сергей Безруков
в экранизации повести Сергея Довлатова о гитаристе-неудачнике.
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Осенне-зимний ассортимент отечественных многосерийных фильмов
Фестивальная колонка
«Человек на Луне», «Фаворитка», «Рома», «Братья Систерс», «Акварелла» и главное - впереди
Обзор сериалов
На канале «Россия 1» стартует продолжение мелодраматической саги о 90-х
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