«Не называй это любовью!»

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Успешный бизнесмен и ловелас Рё Амакуса однажды дождливым утром чуть не падает с лестницы, но его спасает подруга его младшей сестры, старшеклассница Итика Арима

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