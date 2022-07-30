«Повелитель тьмы: Другая история мира»

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В реальной жизни Такума Сакамото — одиночка-затворник, который совершенно не умеет общаться с людьми. Зато в онлайн-игре Cross Reverie его называют сильнейшим

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