Новости театра
Труппа также представит новую версию «Катерины Ильвовны» и «Русскую войну Пекторалиса».
Ролики фильмов
Новости кино
Лен Уайзмэн планирует начать съемки в ближайшие месяцы.
Новости кино
Михаил Баркан
приступил к съемкам детективного триллера по собственному сценарию.
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссерское кресло проекта о неудачном ограблении занял Брайан А. Миллер.
Новости кино
Предыдущий эпизод комедии появился на экранах в 1994 году.
Ролики фильмов
История современной визуальной культуры.
Фестивальная колонка
«Человек на Луне», «Фаворитка», «Рома», «Братья Систерс», «Акварелла» и главное - впереди
Обзор сериалов
На канале «Россия 1» стартует продолжение мелодраматической саги о 90-х
Ролики фильмов
Крис Пайн
борется за независимость Шотландии.
Спутник телезрителя
2 сентября, 15.50 на Первом канале
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