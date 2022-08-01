«Торадора!». Трейлер на английском языке

трейлер

Семнадцатилетний парень Рюдзи, которого все боятся из-за страшного взгляда, влюбляется в одноклассницу Минори, а его соседка Тайга влюбляется в Китамару

«Русалка и дочь короля» «Наследие». Отрывок «Убойный монтаж». Отрывок №2 «Кинозвезды не умирают». Трейлер №2 «Барбоскины Team» «Засланец из космоса». ТВ-ролик №2 «Убойный монтаж». Отрывок «Дорз»