«Святые войны». Трейлер на английском языке

трейлер

Возьмите одного радикального мусульманского адвоката, который выступает за глобальный джихад, и поместите его в одну комнату с консервативным христианином с целью попытаться евангелизировать мусульманский мир

«Пёс-самурай и город кошек». Отрывок №3 «Русалка и дочь короля» «Наследие». Отрывок «Убойный монтаж». Отрывок №2 «Кинозвезды не умирают». Трейлер №2 «Барбоскины Team» «Засланец из космоса». ТВ-ролик №2 «Убойный монтаж». Отрывок