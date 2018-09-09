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Артисты извлекают музыку из повседневности
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История всемирно известной оперной дивы.
Ролики фильмов
Две лучшие подруги ждут детей от одного мужчины.
Лайфстайл
Камеди против Аншлага
Ролики фильмов
Лайфстайл
Светская хроника за неделю
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Главную роль в ленте о национальном герое страны Яне Жижке исполнит Бен Фостер
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Главные роли в ленте исполнят Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол.
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Как найти молодого мужа в доме престарелых?
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Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание
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Продюсер и сценарист «Домашнего ареста» – о коррупции, сатире и встрече с Путиным
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Евгений Цыганов, который удивил всех
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