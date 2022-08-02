«SOS! Исследователи токийской подземки». Трейлер на японском языке

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Обычные японские пацанята, прихватив старую тетрадку с картой подземелий под Токио, отправляются исследовать подземку в поисках Великого Сокровища Ванпис

«Пёс-самурай и город кошек». Отрывок №3 «Русалка и дочь короля» «Наследие». Отрывок «Убойный монтаж». Отрывок №2 «Кинозвезды не умирают». Трейлер №2 «Барбоскины Team» «Засланец из космоса». ТВ-ролик №2 «Убойный монтаж». Отрывок