«Железный человек №28». Трейлер на английском языке

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Сотаро Канэда узнает, что у него есть старший брат, который тоже может управлять Железным человеком №28

«Пёс-самурай и город кошек». Отрывок №3 «Русалка и дочь короля» «Наследие». Отрывок «Убойный монтаж». Отрывок №2 «Кинозвезды не умирают». Трейлер №2 «Барбоскины Team» «Засланец из космоса». ТВ-ролик №2 «Убойный монтаж». Отрывок