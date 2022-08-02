«Ай — девушка с кассеты». Трейлер на японском языке

трейлер

Ёута Мотэути — типичный неудачник. В довершение всех несчастий, его тайная любовь — нежная и милая девушка по имени Моэми — признается, что влюблена в его лучшего друга

«Пёс-самурай и город кошек». Отрывок №3 «Русалка и дочь короля» «Наследие». Отрывок «Убойный монтаж». Отрывок №2 «Кинозвезды не умирают». Трейлер №2 «Барбоскины Team» «Засланец из космоса». ТВ-ролик №2 «Убойный монтаж». Отрывок