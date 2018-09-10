«Подсадная утка»

Ролики фильмов
Через месяц после свадьбы муж уезжает в командировку и обратно уже не возвращается.
Новости кино
В экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого сыграли Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Антон Шагин.
Новости кино
Антонио Кампос приступит к съемкам «Постоянного зла» в феврале.
Ролики фильмов
Непростая жизнь романтичной и наивной девушки, мечтающей о сказке.
Новости кино
Фестивальная колонка
15 фильмов конкурса и краткий обзор внеконкурсных секций
Новости кино
Новости кино
В рамках смотра – премьера ленты Полины Канис и показы лучших экспериментальных фильмов со всего мира.
Ролики фильмов
История всемирно известной оперной дивы.
Ролики фильмов
Две лучшие подруги ждут детей от одного мужчины.
Обзор сериалов
Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание
Интервью
Продюсер и сценарист «Домашнего ареста» – о коррупции, сатире и встрече с Путиным
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