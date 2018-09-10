ревью

Ролики фильмов «Подсадная утка» Через месяц после свадьбы муж уезжает в командировку и обратно уже не возвращается.

Новости кино Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам» В экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого сыграли Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Антон Шагин.

Новости кино Крис Эванс, Роберт Паттинсон и Том Холланд присоединились к адаптации романа Дональда Рэя Поллока Антонио Кампос приступит к съемкам «Постоянного зла» в феврале.

Ролики фильмов «Золотце» Непростая жизнь романтичной и наивной девушки, мечтающей о сказке.

Фестивальная колонка Послание к человеку-2018: Жизнь как кино. Гид по программе фестиваля 15 фильмов конкурса и краткий обзор внеконкурсных секций

Новости кино Московский международный фестиваль экспериментального кино стартует 26 сентября В рамках смотра – премьера ленты Полины Канис и показы лучших экспериментальных фильмов со всего мира.

Ролики фильмов «Мария до Каллас» История всемирно известной оперной дивы.

Ролики фильмов «Заклятые подруги» Две лучшие подруги ждут детей от одного мужчины.

Обзор сериалов 13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание