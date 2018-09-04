«Заповедник»

Обзор сериалов
Осенне-зимний ассортимент отечественных многосерийных фильмов
Лайфстайл
Актриса стала гостьей программы «Судьба человека»
Новости кино
Опубликован трейлер «Заповедника» по мотивам повести Сергея Довлатова.
Ролики фильмов
Сергей Безруков
в экранизации повести Сергея Довлатова о гитаристе-неудачнике.
Новости театра
Труппа также представит новую версию «Катерины Ильвовны» и «Русскую войну Пекторалиса».
Ролики фильмов
Новости кино
Лен Уайзмэн планирует начать съемки в ближайшие месяцы.
Новости кино
Михаил Баркан
приступил к съемкам детективного триллера по собственному сценарию.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
История современной визуальной культуры.
Фестивальная колонка
«Человек на Луне», «Фаворитка», «Рома», «Братья Систерс», «Акварелла» и главное - впереди
Обзор сериалов
На канале «Россия 1» стартует продолжение мелодраматической саги о 90-х
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