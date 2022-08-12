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«Плотник»

трейлер

12 августа 2022
Провинциальный плотник Сергей Уманов готов на все ради спасения сына


видео добавил посетитель You
персоны
Маргарита БычковаСветлана КазарцеваАнна РыцареваАвдотья СмирноваСергей УмановАлексей Филимонов
фильмы
Плотник

обсуждение >>
№ 1
Екатерина Юсупова   12.08.2022 - 12:10
Судя по трейлеру, новый незаурядный фильм от Авдотьи Смирновой! Очень рада, что играют Сергей Уманов и Алексей Филимонов! Скорее бы фильм вышел в прокат! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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