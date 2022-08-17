«Свобода в квадрате»

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Молодой ученый в области космической медицины отправляется на антарктическую станцию «Восток», чтобы исследовать зрение человека в экстремальных условиях

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