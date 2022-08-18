Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»

трейлер

18 августа 2022
Четыре творческие жительницы Петербурга разных профессий встречаются с соотечественницами, живущими в Сибири, и берут у них небольшие интервью


видео добавил посетитель You
фильмы
Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Моё лето 2010»
«Моё лето 2010»
Главная героиня отправляется на все лето на дачу, где её ждёт множество разных приключений
«Я — крыса»
«Я — крыса»
Главный герой пытается защитить себя от своего главного страха — крыс
1 комментарий

Афиша кино >>

Ширли-мырли
комедия-фарс
Россия, 1995
Неудержимые 2
боевик, приключения, триллер
США, 2012
Неудержимые
боевик, приключения, триллер
США, 2010
Неудержимые 3
боевик, приключения, триллер
США, 2014
Челюсти: Столкновение
триллер
Великобритания, 2022
Венецианские львы
комедия
Италия, 2015
Позывной «Барон»
драма, криминальный фильм
Россия, Узбекистан, 2022
Икар
приключения, семейное кино
Бельгия, Люксембург, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен