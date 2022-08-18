«Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»

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Четыре творческие жительницы Петербурга разных профессий встречаются с соотечественницами, живущими в Сибири, и берут у них небольшие интервью

«Волна» «Стая» «Моё лето 2010» «Я — крыса» «Встреча» «Женщина при деньгах». Фичуретка на английском языке «Родченко» «Свобода в квадрате»