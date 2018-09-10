«Хищник». Трейлер №2

Ролики фильмов
Самые опасные охотники вселенной возвращаются на Землю.
Фестивальная колонка
15 фильмов конкурса и краткий обзор внеконкурсных секций
Новости кино
Съемки нового спин-оффа «СеняФедя
» уже стартовали в Москве.
Ролики фильмов
Гоша Куценко
восстает из мертвых и берет правосудие в свои руки.
Новости кино
Показы пройдут с 12 по 15 сентября в кинотеатрах городской сети.
Новости кино
Картина выйдет в прокат 4 октября.
Ролики фильмов
Через месяц после свадьбы муж уезжает в командировку и обратно уже не возвращается.
Новости кино
В экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого сыграли Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Антон Шагин.
Новости кино
Антонио Кампос приступит к съемкам «Постоянного зла» в феврале.
Ролики фильмов
Непростая жизнь романтичной и наивной девушки, мечтающей о сказке.
Обзор сериалов
Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание
Интервью
Продюсер и сценарист «Домашнего ареста» – о коррупции, сатире и встрече с Путиным
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