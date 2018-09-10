ревью

Ролики фильмов «Хищник». Трейлер №2 Самые опасные охотники вселенной возвращаются на Землю.

Фестивальная колонка Послание к человеку-2018: Жизнь как кино. Гид по программе фестиваля 15 фильмов конкурса и краткий обзор внеконкурсных секций

Новости кино «Москино» готовит ретроспективу Татьяны Дорониной к 85-летию актрисы Показы пройдут с 12 по 15 сентября в кинотеатрах городской сети.

Новости кино Том Харди представит «Веном» в Москве Картина выйдет в прокат 4 октября.

Ролики фильмов «Подсадная утка» Через месяц после свадьбы муж уезжает в командировку и обратно уже не возвращается.

Новости кино Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам» В экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого сыграли Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Антон Шагин.

Новости кино Крис Эванс, Роберт Паттинсон и Том Холланд присоединились к адаптации романа Дональда Рэя Поллока Антонио Кампос приступит к съемкам «Постоянного зла» в феврале.

Ролики фильмов «Золотце» Непростая жизнь романтичной и наивной девушки, мечтающей о сказке.

Обзор сериалов 13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс Премьеры и возвращения, на которые стоит обратить внимание