«Союзкиномульт. Выпуск №2»

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История 12 семей по всему миру, которые снимают свою жизнь в эпидемию COVID-19

10 августа

«Музыка летней ночи»

Жизнь, хоть и трудна, но прекрасна, а понять это героям фильма, едущим по ночному шоссе, поможет их случайный попутчик — Смерть