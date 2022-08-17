«Женщина при деньгах». Фичуретка на английском языке

Александр Родченко пишет «Последнюю картину» и ставит точку на всем изобразительном искусстве. Через дизайн и фотографию он становится «певцом нового режима»
Молодой ученый в области космической медицины отправляется на антарктическую станцию «Восток», чтобы исследовать зрение человека в экстремальных условиях
Герой фильма отправляется на электричке за город собирать грибы
Отдельные короткометражные истории, органично соединенные в единое документальное повествование, знакомят зрителя с жителями Выборга
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