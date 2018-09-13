ревью

Почему Филипп Киркоров зачастил к Урганту

«Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым

Встань и иди: 7 фильмов о преодолении не временных трудностей

«Ремнант: Всё еще вижу тебя»

За 8 месяцев 2018 года российские картины посмотрело 43,8 млн зрителей, сборы составили 11 млрд рублей.

Фестивальная колонка

Казанский МКФ-2018: Ласковое безразличие мира и другие неприятности

Как проходил и чем запомнился XIV международный кинофестиваль в Казани