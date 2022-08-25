«Сидни». Трейлер на английском языке

трейлер

О жизни и творчестве обладателя премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Грэмми» американского актера, режиссера и писателя Сидни Пуатье, который умер в начале 2022 года в возрасте 94 лет

«Там, где наш дом» «Место под соснами» «На страже пляжа» «Проклятая». Трейлер №2 «Одни из нас». Тизер с русскими субтитрами «Дом дракона». Трейлер №2 на английском языке «Земля сыновей» «Проклятая»