«Этот вампир постоянно умирает». 2 сезон. Трейлер на японском языке

трейлер

Продолжение приключений забавной парочки друзей: трусливого вампира и охотника на кровососов со скверным характером

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