Ролики фильмов
Лента Паоло Соррентино
о скандальном итальянском медиа-магнате и политике Сильвио Берлускони.
Ролики фильмов
Мультфильм по мотивам трёх сказок Гофмана.
Ролики фильмов
Маньяк в маске охотится за группой друзей в парке аттракционов.
Новости кино
Никита Ордынский завершил съёмки короткометражки, основанной на антиутопии Beholder.
Новости кино
Звезда сериала «Гримм»
присоединилась к команде телевизионного кроссовера DC.
Новости кино
За адаптацию отвечает сценарист «Легиона»
Питер Кэллоуэй.
Новости кино
Джесси Александер уволен из-за плохих сценариев.
Лайфстайл
Всем сёстрам по серьгам
Ролики фильмов
Демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире.
Обзор сериалов
Шон Пенн
запускает американцев на Красную планету
Фестивальная колонка
Вселенная, суфражистки, военный Берлин, экранизация Филипа Дика и многое другое
Обзор сериалов
Осенне-зимний ассортимент отечественных многосерийных фильмов. Часть 2
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