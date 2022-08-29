«Миссия: радость. Найти счастье в трудные времена». Трейлер на английском языке

анонс

Вдохновляющий документальный фильм, исследующий разрушительное воздействие пластикового загрязнения на здоровье и образ жизни человека, а также на дикую природу

29 августа

«Будущее за нами?»

Насколько наша жизнь сегодня зависит от нас самих и чего нам ждать завтра?