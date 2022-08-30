«Плейстоценовый парк». Трейлер на английском языке
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30 августа 2022
Российский геофизик Сергей Зимов и его сын хотят восстановить экосистему «мамонтовой степи» ледникового периода и избежать катастрофического обратного эффекта, ведущего к стремительному глобальному потеплению
«Марсель Дюшан: Искусство возможного». Трейлер на английском языке
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