«Плейстоценовый парк». Трейлер на английском языке

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30 августа «Марсель Дюшан: Искусство возможного». Трейлер на английском языке Авторы и их знаменитые собеседники рассказывают, кто такой Марсель Дюшан, что представляет собой его художественное наследие

30 августа «В школе философов». Трейлер с английскими субтитрами С юмором и нежностью о небольшой группе детей-инвалидов, делающих первые шаги в специализированной школе в Ивердон-ле-Бене