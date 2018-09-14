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Новости кино «Обычная женщина» Бориса Хлебникова номинирована на награду кинофестиваля в Цюрихе В конкурсе ZFF Series представлено еще восемь картин из Австралии, Мексики, Германии, США и Израиля.

Ролики фильмов «Нация убийц» Четыре девушки вынуждены защищаться от разъяренной толпы после хакерской атаки.

Новости кино Валерия Гай Германика сняла первый российский рэп-сериал «Бонус» Премьера ленты с элементами мюзикла и театрального действа состоится на ТНТ-Premier 20 сентября.

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Ролики фильмов «Бедные люди. Кабаковы» Докфильм о концептуальном художнике Илье Кабакове.

Фестивальная колонка Казанский МКФ-2018: Ласковое безразличие мира и другие неприятности Как проходил и чем запомнился XIV международный кинофестиваль в Казани