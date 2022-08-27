«Клоуны-убийцы из космоса». ТВ-ролик на английском языке

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29 августа «Выгорание». Трейлер с английскими субтитрами В течение двух лет бельгийский режиссер Жером ле Мэр наблюдал за сотрудниками хирургического отделения в одной из крупнейших больниц Парижа

29 августа «Отец киборгов». Трейлер на английском языке Невролог Фил Кеннеди попал в заголовки мировых газет в конце 90-х, когда подключил мозг парализованного человека к компьютеру