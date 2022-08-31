«Решение уйти»

анонс

31 августа «Синяя тюрьма: Блю Лок». Трейлер №9 с русскими субтитрами Лучший способ найти лучшего нападающего для национальной сборной — устроить безжалостное соревнование. На этих сборах есть лишь один победитель!

31 августа «Кожа к коже». Трейлер на немецком языке Фильм исследует феномен прикосновения с помощью междисциплинарного подхода с точки зрения истории искусства, истории, неврологии, философии и социологии

31 августа «Просвещение». Трейлер на немецком языке Эпоха Просвещения с сегодняшней точки зрения: Дени Дидро и поиск знания, Томас Джефферсон и идея равенства, Олимпия де Гуж и борьба за свободу, Иммануил Кант и принцип ответственности