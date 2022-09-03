Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чук и Гек. Большое приключение»

трейлер

3 сентября 2022
Владимир Вдовиченков в экранизации рассказа Аркадия Гайдара


видео добавил посетитель You
персоны
Андрей Андреев (III)Владимир ВдовиченковАлександр КоттАлександр СамойленкоЮлия СнигирьЮрий Степанов (младший)
фильмы
Чук и Гек. Большое приключение

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Мой тигр»
«Мой тигр»
В долинах Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров

Афиша кино >>

Место под соснами
драма, криминальный фильм
США, 2012
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика, нуар (черный фильм)
США, 2017
Преступления будущего
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Греция, Канада, Франция, 2022
Календарь ма(й)я
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Россия, 2022
Дитя погоды
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, Китай, 2019
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Дети тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram