«Слова пузырятся подобно газировке»

трейлер

История в стиле «парень встречает девушку» разворачивается в обычном пригородном торговом центре, где и знакомятся двое совершенно разных людей

«Барбоскины Team». Отрывок «Союз спасения. Время гнева». Тизер-трейлер «Чёрная кошка, белый кот». Трейлер с русскими субтитрами «Паранормальные явления. Дом призраков» «Пассажиры ночи» «После. Долго и счастливо». Отрывок №3 «Пробуждение». Трейлер c русскими субтитрами «1703». Тизер