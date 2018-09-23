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«Мост»

трейлер

23 сентября 2018
Михаил Пореченков расследует убийство, совершенное на границе между Россией и Эстонией.

размер: 14.02 Mb     просмотров: 2074     скачиваний: 4

видео добавил посетитель Наталья1982
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Артём Грот

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№ 1
hohotu6ka(Tanu6ka)   23.09.2018 - 13:05
Мне фильм понравился. Удачная адаптация. И Пореченков, похожий на Винни-Пуха (в хорошем смысле слова), прекрасно вписался в эту роль. Дапкунайте тоже очень даже хорошо вжилась в свою роль. Хотя лично мне... читать далее>>
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