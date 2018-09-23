Новости кино
Легенды французского кино не стало 29 мая 1982 года.
Фестивальная колонка
Тигран Кеосаян и его жена - пока про Крым, а не Солсбери
Новости кино
Новости театра
Это восстановленный спектакль, который 30 лет назад поставил Олег Табаков
.
Новости театра
Приз за лучшую роль второго плана в конкурсе антреприз достался Денису Никифорову
, сыгравшему в спектакле «Билокси блюз».
Лайфстайл
Друзья актрисы поделились воспоминаниями из детства
Ролики фильмов
Михаил Пореченков
расследует убийство, совершенное на границе между Россией и Эстонией.
История кино
Образ педагога на западном экране существенно трансформировался во времени.
Обзор сериалов
«Ромео и Джульетта» для поколения баттлов и Большого Русского Босса
Ролики фильмов
История одной из самых известных шпионок планеты.
Ролики фильмов
Есть ли жизнь после родов?
Ролики фильмов
Продолжение истории о подвигах и приключениях майора управления собственной безопасности Влада Соколова и его коллег.
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