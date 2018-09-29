ревью

Брюс Дёрн заменит Бёрта Рейнольдса в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

Второй фестиваль в Эль-Гуне подвёл итоги.

Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте

«Т-34» покажут в Германии и странах Бенилюкса

Режиссерский дебют сценариста Михаила Идова – о шутках, власти и славе

Рецензии на фильмы

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

...но весело будет не всем