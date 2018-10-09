Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Анна-детективъ»

трейлер

9 октября 2018
Барышня-сыщик увлекается спиритизмом и расследует самые запутанные дела.

размер: 14.27 Mb     просмотров: 553     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Наталья1982
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Альгис АрлаускасНиколай ДенисовСергей ДрузьякАндрей ЛукьяновАлександра НикифороваЕлена ПоляковаАндрей РыклинИрина СидороваДмитрий ФридБорис Хвошнянский
фильмы
Анна-детективъ

обсуждение >>
№ 4
ows23   9.10.2018 - 16:46
Конечно мы все помним и уже где-то совсем в глубине души ждём продолжения. И конечно приятно каждое упоминание любимого сериала. Лично для меня ни один из сериалов, увиденных после "Анны ДетективЪ",... читать далее>>
№ 3
Ирина323   9.10.2018 - 16:21
Просто так разместили? Мы и так все помним... читать далее>>
№ 2
nmv   9.10.2018 - 16:02
Анонс в конце ролика выглядит издевательски... читать далее>>
№ 1
юлия69   9.10.2018 - 15:59
Очень приятно снова увидеть любимых героев... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Афиша кино >>

Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью