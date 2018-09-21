ревью

Игорь Неведров поставил спектакль по пьесе Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят»

Том Харди прилетел в Москву

Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте

Незаживающие раны, полифония, Босх и другие приметы большого стиля

Фестивальная колонка

Послание к человеку-2018: Кто светел, тот и свят. Варвары и агнцы в программе «Кино сверхреальности»

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»,

«Счастливый Лазарь», «Магазинные воришки», «Ангел», «Девочка», «Три лица»