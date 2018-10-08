«Остров-2»

Новости кино
Российский «Собибор» также зарегистрирован в качестве кандидата на соискание премии Американской киноакадемии.
Обзор сериалов
Артура Смольянинова сослали на конюшню
Новости кино
Гран-при получила российская лента «Митина любовь».
Новости кино
Действие детектива развернется в начале XX века в Петербурге.
Лайфстайл
Угадай персонажа
Лайфстайл
Ширится и растет кинематографическая армия
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.
Ролики фильмов
Во время расследования следователь с амнезией обнаруживает, что похитил чужую жену.
Ролики фильмов
Сергей Бурунов
прилетает на помощь участникам реалити-шоу, забытым на необитаемом острове.
Рецензии на фильмы
Полнометражный кукольный мультфильм с трагической судьбой
История кино
Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.
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