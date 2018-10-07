«Первый раз прощается»

ревью

Вдова шахтёра бросает мать и дочь и уезжает в Москву на заработки на долгих 11 лет.

Релиз хоррора запланирован на 5 апреля 2019 года.

Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет

История кино

Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза

Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.