«Игра на выживание 2». Трейлер №2

трейлер

В новом сезоне участники вновь окажутся в жестоком шоу, на кону которой огромный денежный приз, а главное – жизнь

«Партизан» «Дополнительный урок». Трейлер №2 «Три тысячи лет желаний». За кадром №4 с русскими субтитрами «С нуля» «Тёмная сторона света-3» «Школа медсестер». Тизер «Корсаж» «Авеню 5». 2 сезон