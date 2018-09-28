«Звоните ДиКаприо!»

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Звезда российских сериалов стала гостьей программы «Судьба человека»
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Шоу возвращается на экраны телевизоров 26 октября
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Новости кино
Голливудская звезда отмечает юбилей.
Фестивальная колонка
Режиссерский дебют сценариста Михаила Идова – о шутках, власти и славе
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Кира Найтли
рассказывает о своей героине в картине Уоша Уэстморленда.
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...но весело будет не всем
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